2024 ehliyet yenileme randevusu nereden alınır? İşte randevu ekranı

Haber Merkezi

2024 yılı sona yaklaşırken, eski tip ehliyet sahipleri için ehliyet yenileme süreci hız kazanıyor.

2016 öncesinde alınmış eski tip ehliyetlerin, 31 Aralık 2024’e kadar yenilenmesi gerekiyor.

Bu tarihten sonra yenilenmeyen ehliyetler geçerliliğini yitirecek.

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, nasıl randevu alacaklarını ve yenileme işlemlerini merak ediyor.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi veya ALO 199 hattı üzerinden randevu alarak, kolayca ehliyet yenileme işlemleri yapılabiliyor.

Ehliyet yenileme için gerekli belgelerle birlikte başvuru yapan vatandaşlar, ödemeleri gereken yenileme ücretini yatırdıktan sonra işlemlerini kısa sürede tamamlayabiliyor.

SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVU EKRANI

Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler;

· Kimlik Belgesi

· Sürücü Sağlık Raporu

· Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

· 1 adet biyometrik fotoğraf

· Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

· Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca Edevlet üzerinden temin edilebilir.)