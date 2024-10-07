2024 Ekim ayı Özel Güvenlik sınavı: EGM ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav tarihi belli oldu mu?

Ekim ayına girmemizle birlikte Özel Güvenlik sınavı tarihleri araştırılmaya başlandı. ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme eğitim sınav tarihleri için meraklı bekleyiş sürerken tarihler açıklandı.
Adaylar, Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı için beklenen tarihlerin açıklanmasının ardından sınav gününü araştırmaya başladı.
Peki, Özel Güvenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş belgeleri teslim edildi mi? İşte, detaylar...
111. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SINAV GİRİŞ BELGELERİ TESLİM EDİLDİ Mİ?
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı için beklenen sınav giriş belgesi 28 Eylül - 13 Ekim tarihleri arasında adaylara teslim edilecek.
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı ise 20 Ekim 2024 tarihinde saat 10:00'da yapılacak.
EKİM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların sınav soru ve cevapları 22 Ekim'de ilan edilecek. Sınav sonuçları 8 Kasım tarihinde ilan edilecek.