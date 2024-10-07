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2024 Ekim ayı Özel Güvenlik sınavı: EGM ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav tarihi belli oldu mu?

2024 Ekim ayı Özel Güvenlik sınavı: EGM ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav tarihi belli oldu mu? Ekim ayında yapılacak olan ÖGG sınav tarihi için geri sayım başladı. Özel Güvenlik Görevlisi sınavına girmek isteyen adaylar için 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi kılavuzu erişime açıldı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?