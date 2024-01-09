2024 fener alayı ne zaman? Konya'da fener alayı hangi gün kutlanacak?

Konya'da uzun yıllardır yaşatılan şivlilik geleneği her yıl düzenli olarak kutlanmaktadır.
Üç ayların gelişininin yıllardır bu gelenek ile kutlandığı Konya'da şivlilik ve fener alayı etkinlikleri düzenlenmektedir.
Şivlilik gününden önceki günün akşamı fener alayı ismi verilen etkinlikte çocuklar ellerindeki fenerler ile sokaklarda gezerek renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.
Uzun yıllardır korunan bu kültür her sene büyük bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor.
Şivlilik günü Konya'da binlerce çocuk sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara çıkarak ellerindeki poşetlerle şeker toplamaya başlamaktadır.
Peki 2024 yılında şivlilik ve fener alayı tarihleri hangi güne denk geliyor?
Fener alayı ne zaman?
Konya'da uzun yıllardır süren bir gelenek olan fener alayı 2024 yılında 10 Ocak Çarşamba (yarın) günü kutlanacak.
2024 yılında şivlilik tarihi ise 11 Ocak Perşembe gününe denk gelmektedir.