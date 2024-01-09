Haberler



Bilgi



2024 fener alayı ne zaman? Konya'da fener alayı hangi gün kutlanacak?

2024 fener alayı ne zaman? Konya'da fener alayı hangi gün kutlanacak? Konya’da üç ayların gelişini müjdeleyen şivlilik ve fener alayı için geri sayım başladı. İşte 2024 fener alayı ve şivlilik tarihi..