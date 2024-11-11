2024 İBB bursu: İBB bursu açıklandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi

İstanbul’daki üniversitelerde okuyan 100 bin öğrenciye "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” burs desteği sağlayan İBB burs başvurularını 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçeklemişti.

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’nden faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri başvuru sürecinin ardından gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi.

KYK burs sonuçlarının da açıklanmasının ardından İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki İBB bursu ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık 2023 tarihinde ilan edilmişti. Bu bilgilere göre bu sene İBB burs sonuçlarının kasım ayının sonlarına doğru açıklanması ön görülüyor.

İBB YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

2024-2025 İBB burs ücretleri 15 bin TL olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için verdiği İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7500 TL olarak belirlenmişti.