2024 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi faziletleri Bin aydan daha hayırlı kılınan Kadir Gecesi, Ramazan ayının içinde bulunuyor. İslam alemi, 2024 yılında Kadir Gecesi hangi güne denk gelecek merak ediyor. İşte Kadir Gecesi tarihi 2024!

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Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi'ne dair araştırmalar hız kazandı.

Ramazan ayını yaşayan İslam alemi, Kadir Gecesi'ni dört gözle bekliyor.

Dinî literatürde “Leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak geçen Kadir Gecesi, namazın farz kılındığı gecedir.

“Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadîr sûresi, 1-5)

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek sorusunun cevabını açıkladı.

Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2024 Kadir Gecesi tarihi.

Kadir Gecesi ne zamandır?

Hz. Aişe (r.anha) şöyle buyurdu: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.” (Buhârî, Leyletül-kadr 5)

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuştur.

“Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)

Kadir Gecesi hangi gün 2024?

2024 yılında Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek.

Kadir Gecesi faziletleri

Kadir Gecesi, Kur'an'ın ilk ayetlerinin Cebrail (Cebrail) aracılığıyla Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir.

Hz. Muhammed Peygamberimiz (s.a.v.), Kadir Gecesi'nin bazı alâmetlerini bildirmiştir: “O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz olur.

O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle bu geceyi ibadetle geçiren kişiler büyük sevap kazanırlar.

Kadir Gecesi, duaların ve ibadetlerin kabul olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanılan bir gecedir. Bu nedenle Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirerek Rabb'lerinden mağfiret ve rahmet dilerler.