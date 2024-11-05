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2024 Kasım ayı kira zam oranı: Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı kaç TL?

2024 Kasım ayı kira zam oranı: Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı kaç TL? Kira zam oranları son yapılan değişikliklerle birlikte aylık enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Kasım ayı kira artış oranı, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu.