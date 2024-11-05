2024 Kasım ayı kira zam oranı: Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2024 kasım ayı kira zammı kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamlarının netleşmesinin ardından kasım ayında uygulanacak yeni kira zammı merakla bekleniyordu.
Kira artışında uygulanan yüzde 25 zam sınırlamasının kalkmasıyla birlikte, kiralar 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden zamlanıyor.
Son açıklanan enflasyon verilerinin ardından gözler kira zam artış oranına çevrildi. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, detaylar...
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Temmuz ayı itibarıyla kalkan yüzde 25 sınırının ardından kasım ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı alacak.
Kasım ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 62,02 olmasının ardından yüzde 62,02 olarak uygulanacak.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 62,02
Kira Artış Tutarı: 9 bin 303 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 303TL