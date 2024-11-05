2024 Kasım dolunayı ne zaman? Dolunay hangi burçta gerçekleşecek?

Hüseyin Topuz

Kasım dolunayı ne zaman gerçekleşecek sorusu astrolojiyi yakından takip edenler tarafından yanıt arıyor.

Bilindiği üzere astrolojide her ay dolunay ve yeni ay meydana gelmektedir. Dolunay dönemlerinde bazı burçların dolunaydan daha fazla etkilendiğine inanılır.

2024 Kasım dolunayı, gökyüzü meraklıları ve doğa severler için büyüleyici bir olay olarak karşımıza çıkıyor.

Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde dolunay tarihi de araştırılmaya başladı.

Astrolojiye ilgi duyanlar dolunay tarihini merak ediyor. Peki Kasım dolunayı ne zaman? İşte detaylar...

Kasım dolunayı ne zaman?

Dolunay, ayın güneşe göre dünyanın ters tarafında kaldığı evreye denmektedir. Yani ayın tam daire şeklinde olduğu ve parlak olduğu evre dolunay olarak adlandırılır.

Dolunay, ay ve güneşin jeosentrik zahir boylamlarının farkı 180 derece olduğunda meydana gelir. Bu önmede ay, dünyaya göre güneşle ters noktalardadır.

2024 Kasım dolunayı 15 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. 2024 Kasım dolunayı 24 derece boğa burcunda gerçekleşecek.