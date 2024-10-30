2024 Kasım MSB kasım ayı celp tarihi: Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur?

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Askerlik görevini yerini getirmek için gerekli başvuruları tamamlanmasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan kasım ayı askerlik yerleri için tarih büyük bir merakla bekleniyordu.

MSB tarafından kasım ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih geçtiğimiz günlerde belli oldu.

E-Devlet aracılığı ile açıklanacak olan celp yerleri için araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 Kasım MSB celp tarihi ne zaman? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları, 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.