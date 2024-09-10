2024 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar? 2024 yılına ait kentsel dönüşüm kira yardımı miktarı vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte 2024 yılı kentsel dönüşüm kira yardımı miktarı...

Hüseyin Topuz

Binaları kentsel dönüşüme giren maliklere ve kiracılara devlet tarafından verilen kira yardımının ne kadar olduğu merak ediliyor.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında riskli yapıların yıkılması nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, yıkım veya tahliye tarihinden itibaren konut veya işyeri kiralarının maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine ödenmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemeler, mağduriyetleri en aza indirmeyi hedefleyerek, ilgili taraflara finansal destek sağlamaktadır.

Evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlar 2024 yılına ait kira yardımının ne kadar olduğunu araştırıyor.

Kira yardımı miktarı bölgeye, projeye ve diğer kriterlere göre değişiklik gösterebilir.

İşte, 2024 kentsel dönüşüm kira yardımı miktarı...

Kentsel dönüşüm kira yardımı her yıl yeniden belirlenmektedir. Aylık kira bedelleri her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan değişim oranında güncellenmektedir.

2024 yılında yapılacak kentsel dönüşüm kira yardımına ilişkin il bazlı tarife, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın internet sitesinde şu şekilde yer almaktadır:

- İstanbul: 5500 TL

- Ankara, Antalya, Bursa, İzmir: 4500 TL

- Diğer büyükşehirler: 3750 TL

-Diğer iller: 3000 TL