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2024 kış saati uygulaması ne zaman? Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

2024 kış saati uygulaması ne zaman? Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Avrupa'da kış saati uygulamasına geçişler yakında başlayacak. Peki Türkiye'de saatler geri alınacak mı? İşte 2024 kış saati uygulamasının merak edilenleri..