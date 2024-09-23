2024 kış saati uygulaması ne zaman? Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Hüseyin Topuz
Avrupa'da 27 Ekim 2024 tarihi itibariyle yaz saati uygulaması yerini kış saati uygulamasına bırakacak.
Türkiye'de ise kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.
Konu hakkında merak ettiklerini araştıran vatandaşlar internette "Kış saati uygulamasına geçilecek mi" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla ülkemizde kış saati uygulaması yıllardır kullanılmıyor.
Türkiye 27 Ekim 2013 yılında bu yana kış saati uygulamasına geçmiyor. Peki bu sene kış saati uygulamasına geçilecek mi?
İşte merak edilen sorunun yanıtı...
Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi?
Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmeyecek. Bu yüzden saatler geri alınmayacak.