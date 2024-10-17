2024 KKTC asgari ücret: Kıbrıs’ta asgari ücret ne kadar? İşte ortalama maaşlar…

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Türkiye’de asgari ücret zammı beklentileri sürerken, komşu ülkelerinde asgari ücret miktarı da merak ediliyor.

Özellikle yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde 2024 yılı asgari ücretin ne kadar olduğu merak konusu.

KKTC'de asgari ücret, ülkedeki ekonomik göstergelere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirleniyor.

Peki, Kıbrıs’ta asgari ücret ne kadar? Çalışanlar ortalama ne kadar maaş alıyor?

KKTC ASGARİ ÜCRET 2024

KKTC’de bu yıl asgari ücrete 3 kez zam yapıldı. Son olarak 1 Eylül’de yapılan %20 zamla birlikte asgari ücret 35 bin 188 liraya yükseldi.

KKTC'de asgari ücret yılda iki kez enflasyon oranına göre artırılıyor. Sadece bu yıl 3 kez zam yapıldı.