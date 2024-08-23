2024 KPSS puan türleri: KPSS P1, P2, P3 nedir? P1, P2, P3 ile alan bölümler... 2024 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar puan türlerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki KPSS P1, P2 ve P3 türleri ne anlama gelir? İşte, puan türleri ve tercih yapılabilecek bölümler...

Editör: Seda Yeşilyurt

2024 KPSS Lisans sınavı sonuçları geçtiğimiz saatlerde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından sınava giren adaylar tarafından puan türlerinin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı.

Adayların KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavında aldıkları puanlar farklı türlerine göre hesaplanır. Adayların sonuç belgelerinde yer alacak olan KPSS P1, P2, P3 puan türlerine göre tercih edilecek olan meslek grupları neler araştırılıyor.

Peki, KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir, hangi kurumlar bu puan türleri ile alım yapıyor? İşte, detaylar...

KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P1 puan türü Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir. P1 puanı genellikle aşağıdaki meslekler için kullanılır:

Bakanlıkların mühendislik kadroları

BİST Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkilidir. P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. P2 puan türü ile tercih edilecek meslekler:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

İdari Hakimlik

Uzman Yardımcısı

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P3 puan türü en yaygın olanıdır. Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerine dayalı olarak hesaplanır. KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu puan türüdür. İşte, P3 ile alan kurumlar:

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı