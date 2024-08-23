2024 KPSS puan türleri: KPSS P1, P2, P3 nedir? P1, P2, P3 ile alan bölümler...

2024 KPSS Lisans sınavı sonuçları geçtiğimiz saatlerde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından sınava giren adaylar tarafından puan türlerinin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı.
Adayların KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavında aldıkları puanlar farklı türlerine göre hesaplanır. Adayların sonuç belgelerinde yer alacak olan KPSS P1, P2, P3 puan türlerine göre tercih edilecek olan meslek grupları neler araştırılıyor.
Peki, KPSS P1, P2 ve P3 puan türü nedir, hangi kurumlar bu puan türleri ile alım yapıyor? İşte, detaylar...
KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P1 puan türü Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir. P1 puanı genellikle aşağıdaki meslekler için kullanılır:
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkilidir. P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. P2 puan türü ile tercih edilecek meslekler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
İdari Hakimlik
Uzman Yardımcısı
Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P3 puan türü en yaygın olanıdır. Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerine dayalı olarak hesaplanır. KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu puan türüdür. İşte, P3 ile alan kurumlar:
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı