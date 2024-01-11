2024 MEB sınav görevi ücretleri: Salon başkanı, gözetmen, bina sorumlusu ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, öğretmenlerde gözetmen, bina sorumlusu, salon başkanı gibi görevlerde yer alıyor.
2024 yılında memur maaş ve maaş kalemlerine yüzde 49.25 oranında zam yapıldı.
Zammın akabinde sınav görevi ücretleri de yeniden belirlendi.
Öğretmenlere ek gelir kaynağı olan sınav gözetmen/görevli ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu oldu.
Peki 2024 öğretmen sınav görevi ücretleri ne kadar oldu? İşte Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ücretleri…
2024 MEB sınav görevi ücretleri:
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yardımcısı): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL