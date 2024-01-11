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2024 MEB sınav görevi ücretleri: Salon başkanı, gözetmen, bina sorumlusu ücreti

2024 MEB sınav görevi ücretleri: Salon başkanı, gözetmen, bina sorumlusu ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda görev alan öğretmenlere belirli bir ücret ödenmektedir. Peki, 2024 yılı MEB sınav görevi ücreti ne kadar oldu? Salon başkanı, gözetmen, bina sorumlusu ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte yeni rakamlar...