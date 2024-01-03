2024 memur zammı açıklanıyor… En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2024 asgari ücret belli oldu, memur zammı için nefesler tutuldu! Milyonlarca memur, maaşlarına gelecek olan zammı bekliyor. Peki, 2024 memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar…

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Türkiye'de milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı enflasyon rakamlarına odaklandı.

Özellikle, asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zammın ardından memurların gözleri maaşlarına gelecek olan zamma çevrildi.

TÜİK'in bugün açıklayacağı enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarındaki zam oranlarının netleşmesine yardımcı olacak.

Memur zammı 2024'te ne kadar olacağı, en düşük memur maaşı için beklentiler, kamu çalışanları ve emeklilerin merak ettiği temel konular arasında yer alıyor.

Peki, 2024 memur zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler…

2024 memur zammı ne kadar olacak?

Memur maaşlarına uygulanacak zam oranının belirlenmesi için, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır” ifadelerini kullanmıştı.