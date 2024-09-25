2024 ÖSYM KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu açıklandı mı?

KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih takvimi gündemdeki yerini aldı. Sonuçların açıklanıp adayların aldıklarını puanları öğrenmesiyle KPSS tercih tarihleri araştırmaları hız kazandı.
Adaylar tarafından hem tercih kılavuzu hem de tercih tarihinin açıklanması merakla bekleniyor. Peki, KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu açıklandı mı, tercihler ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar...
KPSS ÖN LİSANS TERCİH NE ZAMAN?
1 Eylül tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlaması için Ortaöğretim sınavı sonuçlarının da erişime açılması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?
KPSS Ön Lisans tercih takviminin Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından önümüzdeki ay (ekim) içerisinde duyurulması bekleniyor.