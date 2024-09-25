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2024 ÖSYM KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu açıklandı mı?

2024 ÖSYM KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman? KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu açıklandı mı? KPSS Ön Lisans tercihlerinin açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrilmiş durumda. Adaylar merakla tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını ve tercihlerin ne zaman başlayacağını bekliyor. Peki KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman? 2024 ÖSYM KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu açıklandı mı? İşte, detaylar...