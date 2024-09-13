2024 sağlık çalışanı maaşları: Hemşire, Laborant, Tıbbi Sekreter, Doktor…

Sağlık sektörü, insan hayatını doğrudan etkileyen en önemli alanlardan biri.
Bu sektörde görev alan sağlık çalışanları ise toplumun sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan, hastaların tedavi sürecinde kritik rol oynayan kahramanlar.
Hemşirelerden doktorlara, teknisyenlerden, psikologlara kadar geniş bir yelpazede görev yapan bu profesyoneller, çeşitli sağlık hizmetlerini sunuyor.
Sağlık sektöründe çalışanların maaşları, meslek grubu, deneyim yılı, çalışılan kurum ve bölgeye göre değişiklik gösterir.
Özel sektör ve kamu hastaneleri arasında da maaş farkları olabilir. İşte 2024 yılı için bazı ortalama maaş bilgileri:
2024 SAĞLIK ÇALIŞANLARI MAAŞLARI
· Pratisyen Doktor: Yeni başlayan pratisyen doktorların maaşları, yapılan son zamlarla birlikte 55.000 TL ile 60.000 TL arasında değişiyor.
· Uzman Doktor: 1/4 derecesinde görev yapan bir uzman doktor 97.836 TL maaş alıyor.
· Aile Hekimleri: Aile hekimlerinin maaşları, hasta sayısına ve ek ödemelere göre değişiklik gösteriyor. Ortalama olarak 50.000 TL ile 70.000 TL arasında bir kazanç elde ediyorlar.
İşte diğer sağlık çalışanları maaşları:
· Hemşire (Lisans mezunu): 44.150 TL
· Hemşire (Lise mezunu): 42.147 TL
· Sağlık Teknikeri: 44.154 TL
· Laborant: 44.154 TL
· Tıbbi Sekreter: 44.154 TL
· Kimyager: 46.183 TL
· Teknisyen: 40.850 TL
· Eczacı: 47.471 TL
· Mühendis: 52.070 TL
· Diyetisyen: 44.154 TL
· Psikolog: 44.154 TL