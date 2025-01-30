2024 Sayıştay Yazılı sınav sonuçları açıklandı mı? Sayıştay Denetçi Yardımcısı sınav sonucu nasıl öğrenilir?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanmıştı.

Sınavın uygulanmasının ardından heyecanla beklenen sınav sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı.

Sınava katılım sağlayan adaylar, 29 Ocak 2025 tarihinden itibaren erişeme açılan sınav sonuçlarını nasıl öğreneceklerine dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2024 Sayıştay Denetçi Yardımcısı sınav sonucu nasıl öğrenilir?

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru kapsamında sınava katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşabilecek.