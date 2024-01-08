2024 Şivlilik ne zaman? Şivlilik hangi gün kutlanacak? Konya’da üç ayların gelişini müjdeleyen şivlilik geleneği için geri sayım başladı. İşte 2024 şivlilik tarihi...

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Konya'da eski yıllardan bu yanan yaşatılan şivlilik geleneği her yıl düzenli olarak kutlanmaktadır.

"Şivlilik hangi gün kutlanacak" ve "Şivlilik ne zaman" sorusu son günlerde sık sık gündeme geliyor.

Üç ayların gelişininin yıllardır bu gelenek ile kutlandığı Konya'da çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Yıllardır yaşatılan bu kültür her sene büyük bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor.

Şivlilik günü Konya'da binlerce çocuk sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklara çıkarak şeker toplamaya çıkıyor. Özellikle çocukların büyük bir heyecanla beklediği şivlilik için geri sayım başladı.

Peki, 2024 şivlilik ne zaman kutlanacak? İşte şivliliğin kutlanacağı gün...

Şivlilik ne zaman?

Şivlilik kutlamaları Regaib kandilinden bir gün önce gece başlamaktadır. Buna göre şivlilik 10 Ocak 2024 günü başlayacak. Çocuklar 11 Ocak Perşembe günü şivliliklerini toplayacak.