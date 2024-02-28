2024 Şubat kaç çekiyor? Şubat 28 mi, 29 mu? Şubat ayının en merak edilen konusu gün sayısı oldu. Bu yıl şubat kaç gün çekecek sıklıkla araştırılıyor. Peki, 2024 Şubat 28 mi, 29 gün mü? İşte takvim...

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Şubat ayında vatandaşların merak konusu olan gün sayısı, gündemde yer alıyor.

4 yılda 1 kez 29 gün olan şubat, bu yıl kaç çekecek araştırılıyor.

Şubat'ın son günü yoğun bir şekilde sorgulanan "Şubat ayı kaç çekecek", "2024 Şubat kaç gün", "29 Şubat ne zaman" gibi başlıkların yanıtı haberimizde...

29 Şubat 2024

2024 yılında Şubat ayı 29 gün sürecek.

Artık yıl mantığı

Dünya'nın Güneş etrafındaki tam bir dönüşü, yani bir yıl, yaklaşık olarak 365.25 gün sürer. Ancak, güneş yılı tam olarak 365 gün değildir. Bu nedenle, her dört yılda bir, yaklaşık olarak 6 saatlik bu fazlalığı telafi etmek için bir ek gün eklenir.

Bu ek günü eklemek için Gregoryen takvimi kullanılır ve bu takvimdeki yılların dörtte biri, yani 4, artık yıllardır. Bu nedenle, normalde 28 gün olan Şubat ayı, artık yılda 29 gün olur.