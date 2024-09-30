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2024 Süper Lig milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

2024 Süper Lig milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Her yıl milli maçlarda resmi olarak verilen aranın bu sene ne zaman yapılacağı tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki milli ara ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte, milli ara tarihleri...