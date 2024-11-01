2024 YDS/2 sınavı ne zaman ve saat kaçta? ÖSYM duyurdu...

Hüseyin Topuz

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için geri sayım başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yaptığı açıklama ile sınav hakkında gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YDS/2 sınavı, KKTC(Lefkoşa), Kırgızistan(Bişkek) ve 81 ilde yapılacak.

YDS/2 sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

YDS/2 sınavına girecek olan adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç dakika süreceğini öğrenmek istiyor.

Peki, YDS/2 sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte detaylar..

YDS/2 sınavı ne zaman?

ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2), 3 Kasım Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Sınavla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na 114 bin 623 aday başvurdu. Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye’den 81 ilde gerçekleştirilecek uygulamada, 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanılacak. 89 sınav merkezinde uygulanacak sınav, 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak. Sınav sonuçları 22 Kasım'da açıklanacak"