2024-YDS/2: YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi

ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Tespit Sınavı’nın (YDS) son oturumu da geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Toplamda 89 sınav merkezinde 180 dakika süren sınavın ardından adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusundaki araştırmalarına başladı.

ÖSYM tarafından sonuç tarihinin açıklanmasının ardından adayların heyecanlı bekleyişleri sürüyor. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 22 Kasım'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.