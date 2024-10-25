2024 yılı işsizlik maaşı ne kadar? En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı miktarı...

Hüseyin Topuz
İşsizlik maaşı, işini kaybeden kişilere belirli bir süre boyunca devlet tarafından ödenen bir maddi destektir.
İşini kaybetmiş, sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortasına prim ödemiş kişiler, belirli koşulları yerine getirdiklerinde işsizlik maaşı almaya hak kazanır.
Bu maaş, kişinin yeni bir iş bulana kadar temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmayı amaçlar.
İşsizlik maaşının miktarı, çalışanın son dört aylık prime esas kazancı üzerinden hesaplanır ve belirli bir süre boyunca ödenir.
Peki 2024 yılında işsizlik maaşı ne kadar? İşte yanıtı....
2024 işsizlik maaşı tutarı en düşük 7.940,43 TL, en yüksek 15.880,33 TL'dir.