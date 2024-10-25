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2024 yılı işsizlik maaşı ne kadar? En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı miktarı...

2024 yılı işsizlik maaşı ne kadar? En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı miktarı... Çok sayıda vatandaşın faydalandığı işsizlik maaşının 2024 yılında ne kadar olduğu öerak ediliyor. Peki, işsizlik maaşı ne kadar? İşte 2024 işsizlik maaşı tutarı...