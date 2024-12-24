2024 yılında X'te en çok kullanılan emoji belli oldu! İşte en çok kullanılan o emoji...

Hüseyin Topuz

2024 yılında popüler sosyal medya uygulaması X'te en çok kullanılan emoji belirlendi.

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin her geçen gün arttığı günümüzde, kullanıcıların duygularını ve düşüncelerini ifade etme şekilleri de sürekli olarak değişiyor.

Bu bağlamda, emojiler, kısa ve etkili bir iletişim aracı olarak öne çıkıyor.

Peki, 2024 yılında X'te en çok hangi emoji kullanıldı? İşte yanıtı...

En çok kullanılan emoji belli oldu

2024 yılında X platformunda en çok kullanılan emoji 'ağlayan surat' oldu.