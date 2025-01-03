2024 yılının zam şampiyonu belli oldu! O ürünler zam rekoru kırdı

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, 2024 yılı ve aralık ayında market raflarında tüketiciyle buluşan ürünler arasında zam şampiyonu olan ürünleri açıkladı

Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanından ziraat odaları aracılığıyla alınan veriler doğrultusunda değerlendirdiklerini belirtti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda üreticiden market raflarına gelen ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar ile 2024 yılında zam şampiyonu olan ürünler belli oldu.

MARKETTE BEYAZ LAHANA ÜRETİCİDE MANDALİNA

Bayraktar 2024 yılında fiyat artışının en çok yaşandığı ürünleri paylaştı. Zam şampiyonu olarak görülen bu ürünler market raflarında ve üreticide farklılık gösterdi.

Market raflarında zam şampiyonu beyaz lahana olurken üreticide ise zam şampiyonu mandalina oldu. Bayraktar konuya dair yaptığı açıklamasında ise, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 2024 yılında markette takip edilen 41 ürünün 40’ında fiyat artışı, birinde fiyat azalışı oldu. 2024 yılında, fiyatı en fazla artan ürün markette beyaz lahana, üreticide mandalina; fiyatı en fazla düşen ürün markette ve üreticide patates oldu.” İfadelerini kullandı.

MARKET FİYATLARININ ZAM ŞAMPİYONU O ÜRÜN OLDU

Aralık ayında market raflarında tüketiciyle buluşan 41 ürünün 24’ünde fiyat artışı yaşanırken, 17’sinde ise fiyat azalışı görüldü.

Aralık ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 75,6 ile beyaz lahana oldu. Beyaz lahanadaki fiyat artışını yüzde 43 ile patlıcan, yüzde 30,2 ile yeşil soğan ve yüzde 16,6 ile marul takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 35,5 ile karnabahar oldu. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 13,6 ile domates, yüzde 7,6 ile sivribiber, yüzde 6,3 ile kabak izledi.