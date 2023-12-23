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2024'e ilk ve son hangi ülke girecek? Zaman dilimleri belirliyor

2024'e ilk ve son hangi ülke girecek? Zaman dilimleri belirliyor Yeni yıla ilk giren ülke, Dünya'nın zaman dilimleri nedeniyle her yıl değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2024'e ilk hangi ülke girecek? 2024 yılına en son giren ülke hangisi? İşte yanıtı...