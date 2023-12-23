2024'e ilk ve son hangi ülke girecek? Zaman dilimleri belirliyor

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Ülkelerin yeni yıla farklı zamanlarda girmesinin temel nedeni, dünya üzerindeki coğrafi konumları ve zaman dilimleridir.
Dünya, 24 saatlik bir dönemde bir tam tur attığından, her yerel saat dilimi 15 derece genişliğindedir. Bu nedenle, günün farklı saatlerinde farklı ülkelerde bulunan insanlar, farklı zamanlarda yeni yıla girmiş olurlar.
Yeni yıla ilk giren ülkeler genellikle Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde yer alan ülkelerdir.
Peki, 2024 yılına ilk ve son hangi ülke girecek? İşte yanıtı...
İlk ve son ülke
2024 yılına ilk olarak Yeni Zelanda girecek. Yeni Zelanda, Türkiye saati ile saat 14.00'te yeni yıla merhaba diyecek.
Güney Pasifik'te bulunan Amerikan Samoası , yılın son saatlerini geçiren ve yeni yılı en son karşılayan yerleşim olacak.