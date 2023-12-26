2024'te kredi kartına taksit bitecek mi, kaldırılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarında taksit seçeneğinin kaldırılmasına ilişkin sinyaller verdi. Milyonlarca müşteri, "kredi kartlarında taksit bitiyor mu" sorusuna yanıt arıyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden bu yana dikkat çeken ekonomik adımlar atıyor.

Öncelikle enflasyonla mücadele kararları alan Şimşek, Orta Vadeli Program kapsamında kredilerde de daraltmaya gitti.

Bireysel kredilerde faiz yükselirken, kredi kartlarındaki borç durumu da dikkatleri çekti.

Bakan Mehmet Şimşek'in üç gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir yemekte bir araya geldiği öğrenildi.

Bakan Şimşek'in "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" dediği öğrenildi.

Bankacılık ve Denetleme Kurulu da, kredi kartında taksitlere ilişkin birçok kez revizyon yaptı

Haberin akabinde taksitlerin 2024'te kaldırılacağı iddiaları gündeme geldi.

Kredi kartı ile alışveriş yapanlar, "kredi kartına taksit bitecek mi" merak ediyor.

Taksitli alışveriş bitecek mi?

Mehmet Şimşek'in sözleri 2024 yılında taksitli alışverişin biteceği yönünde yorumlandı.

Şimşek daha öncede “Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz” diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programında, kredi kartı ile taksitli mal alımlarına tedbir getirilmesinin yer aldığı ortaya çıktı.

Alınacak kararın netleşmesi halinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.