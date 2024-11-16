2024'ün en değerli milli takımları açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada...

Yağmur Dinç

2024 yılının en değerli milli takımları açıklandı.

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi yıldızların formasını giydiği A Milli Futbol Takımımız da bu prestijli listede yer aldı.

İşte en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar ve Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri…

EN DEĞERLİ MİLLİ TAKIMLAR 2024

20- Kolombiya / 282 milyon Euro

19- Japonya / 289 milyon Euro

18- Ukrayna / 325 milyon Euro

17- Danimarka / 331 milyon Euro

16- Nijerya / 333 milyon Euro

15- İsveç / 338 milyon Euro

14- TÜRKİYE / 349 milyon Euro

13- Fas / 361 milyon Euro

12- Norveç / 375 milyon Euro

11- Uruguay / 413 milyon Euro

10- Belçika / 485 milyon Euro

9- İtalya / 659 milyon Euro

8- Hollanda / 768 milyon Euro

7- Almanya / 782 milyon Euro

6- Arjantin / 815 milyon Euro

5- İspanya / 901 milyon Euro

4- Brezilya / 903 milyon Euro

3- Portekiz / 972 milyon Euro

2- İngiltere / 996 milyon Euro

1- Fransa / 1 milyar Euro

Kaynak: 1