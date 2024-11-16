2024'ün en değerli milli takımları açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada...

2024 yılının en değerli milli takımları açıklandı.
Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi yıldızların formasını giydiği A Milli Futbol Takımımız da bu prestijli listede yer aldı.
İşte en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar ve Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri…
EN DEĞERLİ MİLLİ TAKIMLAR 2024
20- Kolombiya / 282 milyon Euro
19- Japonya / 289 milyon Euro
18- Ukrayna / 325 milyon Euro
17- Danimarka / 331 milyon Euro
16- Nijerya / 333 milyon Euro
15- İsveç / 338 milyon Euro
14- TÜRKİYE / 349 milyon Euro
13- Fas / 361 milyon Euro
12- Norveç / 375 milyon Euro
11- Uruguay / 413 milyon Euro
10- Belçika / 485 milyon Euro
9- İtalya / 659 milyon Euro
8- Hollanda / 768 milyon Euro
7- Almanya / 782 milyon Euro
6- Arjantin / 815 milyon Euro
5- İspanya / 901 milyon Euro
4- Brezilya / 903 milyon Euro
3- Portekiz / 972 milyon Euro
2- İngiltere / 996 milyon Euro
1- Fransa / 1 milyar Euro
Kaynak: 1