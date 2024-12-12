2024'ün en güçlü özel timleri belli oldu! Bakın Bordo Berelilerin kaçıncı oldu

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Özel timler, modern savaş ve güvenlik operasyonlarının en kritik unsurlarından biri olarak karşımıza çıkarken, özellikleri ve donanımlarıyla nedeniyle ülkelere göre değişiklikleriyle dikkat çekiyor.

Sadece fiziksel değil, psikolojik dayanıklılık açısından da yoğun eğitimden geçen ve yüksek riskli görevlerde ulusal güvenliğin temel direği olarak tanımlanan bu birlikler hakkında yapılan araştırmalar sonucunda en güçlü timler sıralaması yapıldı.

ABD merkezli bir haber sitesi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 2024 yılının en güçlü özel timleri sıralandı. Ülkemizi temsil eden Bordo Bereliler bakın sıralamada kaçıncı oldu.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL TİMLERİ

10- SASR (Avustralya)

9- NSG (Kara Kediler) – Hindistan

8- GSG 9 (Almanya)

7- JTF2 (Kanada)

6- GIGN (Fransa)

5- Shayetet 13 (İsrail)

4- Bordo Bereliler (Türkiye)

3- Spetsnaz (Rusya)

2- SAS ve SBS (Birleşik Krallık)

1- Navy SEALS ve Delta Force (ABD)