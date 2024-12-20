2024’ün en iyi golü ve en iyi oyuncuları belli oldu! FIFA The Best ödüllerinin sahipleri şaşırttı

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Futbol dünyasında 2024 yılın enleri FIFA The Best ödülleri ile belli oldu. Erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve en iyi 11’e verilen ödüller şaşkınlık yarattı.

En iyiler arasına dahil olan en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu. Gerçekleştirilen ödül töreninde 2024 sezonun enleri göz kamaştırdı.

Bakın 2024 yılının en iyi futbolcusu ve en iyi golünün sahibi kim oldu. İşte, FIFA The Best ödülünün sahipleri…

FIFA THE BEST’IN ENLERİ BELLİ OLDU!

En iyi kadın futbolcu: Aitana Banmati (Barcelona)

En iyi erkek futbolcu: Vinicius Junior (Real Madrid)

En iyi kadın teknik direktör: Emma Hayes (ABD Milli Takımı)

En iyi erkek teknik direktör: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

En iyi kadın kaleci: Alyssa Naeher (ABD Milli Takımı)

En iyi erkek kaleci: Emiliano Martinez (Arjantin Milli Takımı)

En iyi gol (Puskas ödülü): Alejandro Garnacho

FIFA Fair-Play ödülü: Thiago Maia