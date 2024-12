Haberler



Bilgi



2024’ün en iyi golü ve en iyi oyuncuları belli oldu! FIFA The Best ödüllerinin sahipleri şaşırttı

2024’ün en iyi golü ve en iyi oyuncuları belli oldu! FIFA The Best ödüllerinin sahipleri şaşırttı Futbolda 2024 yılında en iyilerin belirlendiği FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu. En iyi golün ve en iyi oyuncuların seçildiği törende ödül sahipleri bakın kimler oldu.