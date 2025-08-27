2025-2026 MEB öğretmen seminer takvimi: Online mı, yüz yüze mi?

Yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken öğretmenler, Eylül 2025 seminer tarihlerini merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen mesleki çalışma seminerleri, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmek ve eğitim süreçlerini değerlendirmek amacıyla her yıl gerçekleştiriliyor.

Öğretmen seminerleri, yeni eğitim yılı öncesi hem mesleki gelişim hem de eğitim kalitesini artırma açısından kritik bir rol oynuyor.

Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Online mı, yüz yüze mi olacak? İşte detaylar…

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025-2026 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

Buna göre okullar 8 Eylül’de açılırken, öğretmenlerin mesleki çalışmaları kapsamında düzenlenen seminerler 1 Eylül’de başlayacak ve 5 gün sürecek.

Öğretmen seminerleri okul ortamında yüz yüze gerçekleştirilecek.