2025-2026 Sınıflar ne zaman açıklanacak? 1. ve 5. sınıf şubeleri belli oldu mu?

İlkokul ve ortaokula başlayacak olan öğrenciler, belirlenecek olan şubelere göre sınıflandırılacak. Bu kapsamda, "sınıflar belli oldu mu" sorusu, öğrenci ve velilerin şimdiden gündeminde.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 11:01
Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için en kritik dönem başlıyor.

Hangi öğretmene ve hangi sınıfa düşeceklerini öğrenmek isteyen veliler şimdiden araştırmalara başladı.

Şube dağılımlarının açıklanacağı tarih ve sürecin nasıl işleyeceği ise en çok sorulan sorular arasında yer alıyor.

"Sınıflar ne zaman açıklanacak" sorusu da bu kapsamda arama motorlarına sıklıkla yöneltiliyor.

Peki; sınıflar belli oldu mu? Şubeler ne zaman açıklanacak? İşte son detaylar...

SINIFLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025

1. ve 5. sınıf şubeleri henüz açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl olduğu gibi bu yıl da 1. ve 5. sınıf şube belirleme işlemlerini Ağustos ayının son haftasında gerçekleştirecek.

Şube eşleştirmeleri ve öğretmen atamaları e-Okul sistemi üzerinden duyurulacak.

