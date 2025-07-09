Üniversitelerin 2. sınıfından itibaren gerçekleştirilebilen yatay geçiş hakkı öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

Bulundukları üniversiteden farklı bir üniversiteye geçmek isteyen öğrencilerin belirli şartları karşılaması gerekiyor.

Şartları karşılayan birçok öğrenci ise 2025-2026 eğitim öğretim yılı için üniversitelerin yatay geçiş kontenjanları ve başvuru tarihleri konusunda araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

Peki, 2025-2026 Yatay geçiş başvuruları ne zaman? Yatay geçiş kontenjanları açıklandı mı? İşte, tüm detaylar…

2025-2026 YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

YÖK tarafından geçtiğimiz gün 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için uygulanacak olan yatay geçiş kontenjanları açıklandı. Adaylar https://yoksis.yok.gov.tr/ adresi üzerinden geçiş yapmak istedikleri Üniversiteler belirlediği bölüm ve kontenjan sayılarını görüntüleyebilecek.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yatay geçiş başvuruları kontenjanların açıklanmasının ardından başladı. Her üniversitenin yatay geçiş başvuru tarihleri farklılık gösteriyor. Geçiş yapmak istenen Üniversitenin kontenjan takvimine resmi site üzerinden erişim sağlanabiliyor.