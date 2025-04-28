Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda üç kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/1) 13 Nisan tarihinde gerçekleşti.

İlk ALES sınavına hazırlanamayan ya da başvuruları kaçıran adaylar, yılın ikinci ALES sınavı için tarih araştırmasına başladı.

Akademik kariyer planlayan adayların araştırmalarına hız kazandırdığı sınav tarihleri ÖSYM takvimde yer alıyor. Peki, 2025 ALES/2 başvuru tarihi belli oldu mu? ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

2025-ALES/2 ise, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.