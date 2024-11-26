2025 Asgari Ücret Belirleniyor: İşte İlk Toplantı Tarihi

Yağmur Dinç

2025 asgari ücreti için geri sayım başladı.

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret, komisyon tarafından belirlenecek ve son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

Asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret toplantısının ne zaman başlayacağını açıkladı.

Bu kapsamda, "Asgari ücret toplantısı ne zaman", "Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak" soruları da yanıt buldu.

Peki, 2025 asgari ücret toplantısı ne zaman? İşte yanıtı...

2025 ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında bir araya gelecek. Dört toplantının ardından 2025 asgari ücretin ne kadar olacağı belli olacak.

Bakan Işıkhan "Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız" ifadelerine yer verdi.