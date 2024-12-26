2025 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Askerlik ve doğum borçlanmasında güncel fiyatlar

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Geçtiğimiz günlerde netleşen asgari ücretin ardından pek çok ödemede tutarlar değişti. Değişen tutarlar arasında yer alan ve en çok araştırılan ücretlendirmelerin başında askerlik ve doğum borçlanmaları yer aldı.

Asgari ücretin artmasının ardından binlerce kişi tarafından merak edilen askerlik ve doğum borçlanmasında yeni tutarlar belli oldu.

1 Ocak itibariyle değişecek olan askerlik ve doğum borçlanmasında yeni tutarlar merakla araştırılıyor. Peki, 2025 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI 2025 NE KADAR VE KAÇ TL OLDU?

1 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak askerlik ve doğum borçlanması yeni tutarı şöyle;

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.