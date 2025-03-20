2025 Babalar günü ne zaman? Babalar günü hangi tarihte?

Hüseyin Topuz

Babalar Günü, babaları onurlandırmak ve onların aile içindeki rolünü kutlamak amacıyla çeşitli ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan özel bir gündür.

Mart ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde 2025 Babalar Günü hakkında aramalar hız kazandı.

2025 yılında Babalar gününün hangi tarihe denk geleceği birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Babalar günü için hediye almak isteyenler babalar gününün tarihini öğrenmek için arama motorlarında tarih araştırması yapıyor.

Peki, 2025 yılında babalar günü ne zaman? İşte merak edilen o tarih..

Babalar günü ne zaman?

2025 yılında babalar günü 15 Haziran 2025 Pazar günü kutlanacak.