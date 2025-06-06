2025 Babalar günü ne zaman? Babalar günü hangi tarihte?

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Babaları onurlandırmak, onların aile içindeki yerini ve emeğini takdir etmek amacıyla kutlanan babalar günü, dünyanın birçok ülkesinde farklı tarihlerde kutlanmaktadır.

Babalar günü Türkiye'de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır.

Haziran ayının gelmesiyle birlikte 2025 Babalar Günü’nün tarihi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

"2025 Babalar Günü ne zaman?" sorusu, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı.

Babalarına hediye almak ya da bu anlamlı günü en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler, 2025 babalar gününün hangi güne denk geldiğini araştırıyor.

Peki, 2025 yılında babalar günü ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih...

Babalar günü ne zaman?

2025 yılında babalar günü 15 Haziran 2025 Pazar günü kutlanacak.