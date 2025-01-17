2025 Bedelli askerlik: Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu mu? Sınıflandırma sonuçları ne zaman?

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 2025'in ilk 6 ayı için uygulanacak olan bedelli askerlik ücretini 243 bin lira olarak duyurdu.

Bedelli askerlik ücretinin belli olmasının ardından askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşların bedelli askerlik yerleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihleri merak ediliyor. Peki, 2025 Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu mu? Sınıflandırma sonuçları ne zaman?

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sevk tarihleri aşağıda yer alan tarihlerde gerçekleşecektir. Bedelli askerlik sevk tarihleri:

02 Şubat 2025 01 Mart 2025 03 Nisan 2025 08 Mayıs 2025 12 Haziran 2025 10 Temmuz 2025 07 Ağustos 2025 04 Eylül 2025 07 Ekim 2025 06 Kasım 2025 04 Aralık 2025