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Bedelli askerlik başvurularını tamamlayan milyonlarca aday askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair araştırmalarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklama sonrasında belli olacak yerler merakla bekleniyor.

2025 yılında bedelli askerlik yapmak isteyen adaylar için başvuru süreci 31 Aralık 2024’e kadar devam ediyorken yerlerin ne zaman açıklanacağı başvurusunu gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLACAK?

2024 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2024 dahil) tamamlamalarının ardından 2025 yılı bedelli askerlik yerleri de açıklanacak.

MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.