2025 bedelli askerlik zammı: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

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2025 Ocak ayında artış göstermesi beklenen rakamlardan biri de bedelli askerlik ücreti olarak gündemde yer alıyor

Memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendirilen bedelli askerlik ücretinin önümüzdeki yıl ne kadar olacağı şimdiden merak edilen konuların başında yer alıyor.

2024’te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısında ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki bedelli askerlik ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2025 bedelli askerlik ne kadar olacak?

2025'TE BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti önümüzdeki yıl, 6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre yüzde 11,33 olabilir.

2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 242.555 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Net rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.