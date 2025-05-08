2025 Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman, nasıl başvurulur?

Yağmur Uçar

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı, akademik başarısı yüksek ilkokul 4. sınıf öğrencilerine kolej seviyesinde, yatılı ve tam burslu eğitim sunuyor.

2025 yılı sınavında başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayarak sekiz yıl boyunca tam burslu eğitim alma hakkı kazanacak.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2014 ve sonrası doğumlu olmak, 2024-2025 eğitim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olmak ve ebeveyn kaybı ile maddi yetersizlik kriterlerini taşımak yer alıyor.

Sınav; Adana’dan Zonguldak’a kadar 42 ilde yapılacak.

İstanbul dışında sınava katılacak ve maddi durumu elverişli olmayan öğrenciler için ulaşım desteği de sağlanacak.

Peki; Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? İşte başvuru ekranı...

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN 2025

Darüşşafaka Cemiyeti, bu yılki giriş sınavını 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de 42 ilde eş zamanlı olarak düzenleyecek.

Sınav başvuruları ise 20 Mayıs’a kadar devam edecek.

BAŞVURU SÜRECİ

Sınava katılmak isteyen öğrencilerden nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi, dört vesikalık fotoğraf, doldurulmuş başvuru formu ve ikametgâh belgesi isteniyor.

Başvurular, Darüşşafaka Ortaokulu’na elden ya da posta yoluyla ulaştırılabiliyor.

Ayrıca online başvuru için www.darussafaka.org adresi ziyaret edilebiliyor.