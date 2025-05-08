2025 DGS ne zaman? DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Hüseyin Topuz

DGS'ye girecek binlerce aday sınav tarihi ve başvuru tarihleri hakkında aramalarına hız verdi.

İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için büyük öneme sahip olan 2025 DGS sınavı için geri sayım başladı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi ve başvuru tarihleri belli oldu.

2025 DGS sınavının ne zaman yapılacağı, sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.

Peki, 2025 DGS sınavı ne zaman ve başvurular ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

DGS başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Normal başvuru döneminde başvuru yapamayan adaylar 13 Haziran'da geç başvurularını yapabilecek.

DGS sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 yılında DGS sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.