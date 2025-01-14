2025 doğum yardımı belli oldu mu? Doğum yardımı ne kadar oldu?

Haber Merkezi

Yeni yılın asgari ücret oranlarının belirlenmesiyle, devlet tarafından ödenen destek ödemelerinde artış yaşanmaya devam ediyor.

Söz konusu destek ödemeleri arasında yer alan ve doğum yapan annelere ve ailelere sağlanan devlet desteklerinde de bu kapsamda artış yaşandı.

2025 yılı itibarıyla, doğum (rapor) parası, çocuk yardımı ve emzirme ödeneği gibi birçok ödeme miktarında artış yapıldı. Peki, 2025 doğum yardımı ne kadar oldu?

DOĞUM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum parasının 5 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamasında ise, "Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira; 3'üncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. İkinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.