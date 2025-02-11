2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman ödenecek?

Haber Merkezi

Yıl içerisinde iki kez ödenen bayram ikramiyesi dini bayramlarda milyonlarca emeklinin hesaplarına yatırılıyor.

Emekli maaşlarının zamlanmasının ardından Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan ödenen bayram ikramiyelerinde artış olup olmayacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki araştırmalar Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sıklaşmış durumda. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR?

Her yıl iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesi 2025 için yeni rakam merakla bekleniyor.

Ancak milyonlarca emeklinin merakla beklendiği ikramiyenin bu yıl içerisinde zamlanıp zamlanmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Konuya ilişkin güncelleme duyurulduğunda haberimizde güncel tutarlara yer vereceğiz.