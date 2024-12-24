2025 engelli maaşı ne kadar oldu? %40-69 ve %70 üzeri zamlı engelli aylığı…

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Devlet tarafından sağlanan engelli maaşları, kimsesiz, maddi geliri olmayan veya bakıma muhtaç bireyler için önemli bir destek olmaya devam ediyor.

Engelli aylığı alabilmek için bireylerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda, engel oranı ve bireyin gelir durumu gibi etkenler değerlendirilerek maaş bağlanıyor.

Bugün gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısının ardından 2025 asgari ücret zam oranı açıklandı.

Bununla birlikte engelli aylıkları zamları da belli oldu. Peki, 2025 engelli aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

2025 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Engellilik oranı %40-69 arasında olan bireyler için aylık tutarı, 3.338,06 TL'den 3.383,06 TL'ye yükseldi.

Engellilik oranı %70 ve üzerinde olanlar için ise 5 bin 7,08 TL’den 6 bin 509,20 TL'ye yükseldi.

ENGELLİ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Engelli aylığı almak için başvuran engelli bireylerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor;

-Nafaka almamak

-Hiçbir gelire sahip olmamak

-Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak

-Hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması

-Bu koşullar, engelli bireylerin maddi yardım ihtiyacını belirlemek için belirlenmiş.