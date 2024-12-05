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Geçtiğimiz ay gerçekleşen 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından gözler engelli öğretmen atamalarına çevrildi. 2025 yılında yapılması beklenen engelli öğretmen atamaları için tarih araştırması tüm hızıyla devam ediyor.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında gerçekleşen engelli öğretmen atamasını bekleyen adaylar, bir yandan da kadro ve branş dağılımlarına yoğunlaştı.

Engelli öğretmen atamalarında, başvuru esnasında öğretmenlerin puan sıralaması önem arz edeceği için atama puanları da merakla bekleniyor. 2025 Engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Engelli öğretmen atama puanları açıklandı mı?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken personel alımı ilanları yayınlanmaya başladı. MEB tarafından yapılacak engelli öğretmen ataması için de beklentiler arttı.

Ancak henüz engelli öğretmen atamaları ilgili yeni bir açıklama gelmedi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI YAYINLANDI MI?

Engelli öğretmen ataması için kadro ve branşlar henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra atama kontenjanları ve kadrolar açıklanacak.