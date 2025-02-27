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Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda eşlemelerin tamamlanmasının ardından maçların başlayacağı tarihe odaklanıldı.

Takımların, birbirleriyle tek maç üzerinden karşılaşacağı ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımların, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre mücadele edeceği turnuva için geri sayım başladı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı Dünya Kupası’na start verilecek olan tarih için nefesler tutuldu. Peki, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Furbolseverlerin heyecanla beklediği 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda düdük, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde çalacak.

TURNUVANIN GRUPLARI BELİRLENDİ

Yapılan kura sonucunda 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası grupları şekillendi. İşte, gruplar:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), El Ahli (Mısır), İnter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), El Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), El Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)