2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı..

Hüseyin Topuz

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda karşılaşacağı rakipler belli oldu.

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile E Grubu'nda mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek.

Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

Peki, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası ne zaman? İşte merak edilen tarih...

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Filenin Sultanları grup karşılaşmalarını Nakhon Ratchasima şehrinde, çeyrek final, yarı final ve finale yükselmesi halinde ise karşılaşmalarını Bangkok’ta oynayacak.