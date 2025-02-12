2025 GS - FB derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yağmur Uçar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi için sayılı günler kaldı.

Ezeli rakipler, sahada bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Milyonlarca taraftar, maçın detaylarını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda, GS-FB derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi sorulara yanıt araştırılıyor.

İşte derbinin detayları...

GS-FB DERSİNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

YAYIN KANALI

Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.